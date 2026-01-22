Beskedet: Marcus Danielson lämnar Djurgården

Nu är det klart.

Marcus Danielson, 36, lämnar Djurgårdens IF.

– Det har varit ett väldigt svårt beslut att ta, säger mittbacken.

Foto: Bildbyrån

Efter sex säsonger och över 200 matcher för Djurgården står det till sist klart att den 36-åriga mittbacken Marcus Danielson lämnar ”Blåränderna”. Veteranens kontrakt gick ut till årsskiftet och diskussioner om en förlängning har förts, men nu bekräftar Dif att det inte blir en fortsättning för försvararen.

– Efter en lång betänketid så har jag landat i att jag lämnar Djurgården. Det har varit ett väldigt svårt beslut att ta, vilket har dragit ut lite på tiden. Men i slutändan känner jag att det är rätt för mig att gå vidare, även om det har varit några känslomässigt tuffa dagar sedan jag tog beslutet, säger han i ett uttalande och tillägger:

– Bosse (Andersson, sportchef) gav mig möjlighet att fundera för att inte ta något förhastat beslut. Så jag har känt stödet från hans sida och vetat att han backar mig oavsett vad jag väljer att göra. Nu landade det i att jag lämnar, vilket är tråkigt på ett sätt, men ändå det rätta för mig just nu.

”I Sverige är det bara Djurgården som gäller”

Vad som händer för den rutinerade mittbacken nu är ännu inte klart, men Danielson utesluter att det blir en annan klubb i Sverige.

– Ingenting är klart just nu. Men det finns lite möjligheter här och var så vi får se var det landar. Det kommer att vara utanför Sverige i alla fall, här i allsvenskan är det bara Djurgården som gäller för mig och nu har jag gjort min sista match, säger han.

Bosse Andersson:

– Vi har haft en dialog under hösten och Marcus har haft möjlighet att vara kvar i Djurgården. Men han har varit tydlig med att han vill prova på ett fotbollsäventyr, som kanske blir det sista kontraktet i karriären för hans del.

Marcus Danielson har representerat Djurgården under två sejourer (20118-2020 och 2022-2025). Han var med och vann svenska cupen 2018 och SM-guld 2019.