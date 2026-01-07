Djurgården har gett en deadline till stjärnan

STOCKHOLM. Djurgården gjorde årets första träning under onsdagen.

Då saknades Tokmac Nguen och Marcus Danielson vars kontrakt löpte ut vid årsskiftet.

Vad som händer med stjärnduon är oklart.

– Tokmac är i Norge och Danielson vill ha några dörrar öppna, men han och vi har gemensamt kommit överens om ett datum som gäller för deadline, berättar sportchef Bosse Andersson för FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Albin Ekdal och Rasmus Schüller lämnade Djurgården efter säsongen, detta efter att mittfältarnas kontrakt löpte ut.

Men Djurgården hoppas förlänga med Tokmac Nguen och Marcus Danielson, som båda står utan kontrakt sedan årsskiftet.

När Stockholmsklubben gjorde sin första träning för 2026 under onsdagen ute på Bosön saknades såväl Nguen som Danielson.

– De har inga kontrakt till att börja med. De är registrerade hos oss, men det är försäkringsgrejer och så. Tokmac är i Norge och han har varit klar och tydlig med att han vill hitta en riktigt bra sista klubb för ett sista kontrakt. De har vi all förståelse för, säger Andersson om 32-årige anfallsstjärnan och tillägger:

– Men han har trivts väldigt bra under sina två år här i Djurgården. Han hade en bra och härlig tid här, mer än så kan jag inte säga.

I december berättade Andersson för FD att han hoppades ge alla Djurgården-supportrar en julklapp i en Marcus Danielson-förlängning, men så har det alltså ännu inte blivit.

– Vi har haft en dialog med Danielson där han vill ha några dörrar öppna i detta transferfönster. Vi har gemensamt kommit överens om ett datum som gäller för deadline. Det datumet håller vi internt.