Beskedet: Storklubben köper loss Rasmus Højlund

Han sades köpas loss vid en säkrad CL-plats.

Nu köps Rasmus Højlund loss av Napoli.

Det bekräftar klubbens sportchef enligt Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Sedan sommaren 2025 har Rasmus Højlund varit utlånad från Manchester United till Napoli. Under årets Serie A-säsong har dansken gjort totalt 14 mål på 40 tävlingsmatcher.

Redan förra veckan rapporterades det om att anfallaren, vars låneavtal sades innehålla en köpoption på cirka 44 miljoner euro, skulle bli obligatorisk i det fall att Napoli kvalificerar sig för nästa säsongs Champions League. Nu är man mycket nära att göra det.

Oaktat när/om CL-platsen säkras kommer Napoli att köpa loss Højlund. Det berättar klubbens sportchef, Giovanni Manna, enligt Daily Mail. Uppgifterna gör även gällande att utköpsklausulen kommer att landa på tidigare rapporterade 475 miljoner kronor.

När det kommer till danskens personliga avtal med Napoli gör uppgifterna gällande att båda parter redan är överens om ramarna för dem.