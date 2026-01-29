Blåvitt bekräftar – samtalen med Brantlind har stannat av

Benjamin Brantlind har uppgets vara i långt gångna förhandlingar om en kontraktsförlängning.

Nu har de stannat av – vilket IFK Göteborg själva meddelar.

– Vi har nått en punkt där de valde att pausa det och skjuta på framtiden, säger sportchef Hannes Stiller till GP.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborgs jättetalang Benjamin Brantlind, 17, har ryktats vara nära en förlängning med ”Blåvitt” under en lång tid.

För omkring två veckor sedan meddelade dock talangens agent, Jonathan Chalkias, att det inte såg ut att ske någon förlängning inom kort.

– Jag har svårt att se att något blir klart i närtid. Men det är klart, det här är fotboll och saker och ting kan gå fort åt olika håll, sade Chalkias till GP.

Nu bekräftar även IFK Göteborg, genom sportchef Hannes Stiller, att samtalen har stannat av och satts på paus.

”Valt att avsluta förhandlingen”

– Vi har nått en punkt där de valde att pausa det och skjuta på framtiden. Vi känner att vi gått ganska många gånger fram och tillbaka nu och att vi kommit till någon typ av nivå utifrån de ramar vi har från styrelsen. Vi har därför valt att avsluta samtalen nu och sen får vi se vad som händer, säger Stiller till GP och fortsätter:

– Vi har jobbat och haft en dialog under lång tid och försökt jobba oss fram till någon typ av lösning. Vi har dock nått en nivå där vi känner att vi inte kan göra mer och därför valt att avsluta förhandlingen som pågått under den här tiden.

Kring framtiden, och en eventuell förlängning, är Stiller återhållsam.

– Om det är avbrutet får man se. Vi har velat hitta en lösning men känner att vi nått en punkt där vi får fokusera på det vi ska göra. För vår del är det att bygga en trupp och skapa förutsättningar för att vara så bra som möjligt.

Benjamin Brantlinds nuvarande avtal sträcker sig fram till slutet av året.

