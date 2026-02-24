Bomben: Potter kopplas samman med storklubb

Graham Potters kontrakt med Sveriges landslag går snart ut.

Nu nämns han som en kandidat till jobbet i Celtic.

Sveriges förbundskapten Graham Potter. Foto: Bildbyrån

Nyligen berättade Graham Potter att han inte stänger dörren till en fortsättning som svensk förbundskapten efter att avtalet löpt ut efter VM-kvalet alternativt sommarens VM-slutspel.

Men den forne Premier League-tränaren är fortsatt ett respekterat namn ute i fotbollsvärlden och nu kopplas han samman med Celtic.

Det är Football Insider som uppger att Potter är en av kandidaterna som nämns att ta över den skotska storklubben till nästa säsong.

I Celtic spelar som bekant Potters landslagsspelare Benjamin Nygren som gör succé där.