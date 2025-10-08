AVSLÖJAR: Djurgården agerar efter Bergvalls succé 

Theo Bergvall är på väg mot ett genombrott och har i år blivit förstaval för Djurgården på högerbackssidan.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Dif vill skriva nytt kontrakt med Bergvall.

Foto: Bildbyrån

I fjol hade han det inte lätt och var i stort sett osynliggjord av tidigare tränarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf.

I dag är bilden radikalt annorlunda.

Numera ser Theo Bergvall som en allsvenskans mest stigande högerbackar – och dessutom färskt landslagsuttagen i U21.

Med nye Jani Honkavaara har han fått fotfäste, till en början på grund av skadorna på Adam Ståhl och Piotr Johansson. Men trots att båda nu är friska så fortsätter Bergvall likväl att vara förstavalet.

FotbollDirekt har tidigare i höst avslöjat att både han och Djurgården har nobbat bud från Lausanne och Pafos.

Nu kommer nya uppgifter om att fler klubbar är på väg in i bilden – men Dif står inte passivt och vill förlänga kontraktet som går ut nästa år – något som även ska ha visats huvudpersonen.

Ambitionen kring en kontraktsförlängning är den andra som på kort tid blir känd kring Djurgården – FD har ju även tidigare rapporterat om att målet är detsamma med Marcus Danielson.

Totalt den här säsongen så har det blivit en assist på 21 matcher för Bergvall i allsvenskan.