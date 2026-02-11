Brittisk media: De kan ta över Tottenham efter Frank

Thomas Frank har fått sparken från Tottenham Hotspur.

Då kan den före detta Real Madrid-tränaren Xabi Alonso ta över.

Det rapporterar sajten Football London.

Efter en tid med tuffa resultat fick Thomas Frank sparken från Tottenham Hotspur under onsdagen.

Nu jagar den 16:e-placerade Premier League-klubben en ersättare.

Den brittiska sajten Football London har pekat ut fyra möjliga ersättare till danske Frank, där samtliga är utan nuvarande anställning.

Xabi Alonso

Den spanska tränaren fick nyligen sparken från Real Madrid trots att man befann sig i toppen av La Liga och har inte gjort klart med någon ny klubb. Innan dess basade han över, och vann Bundesliga, med Bayer Leverkusen.

Roberto De Zerbi

Den italienska tränaren Roberto De Zerbi tog över Marseille under vintern 2024 och har gjort fina resultat med Ligue 1-klubben. Under tisdagen stod det dock klart att 46-åringen inte kommer att fortsätta sitt uppdrag i Marseille.

Xavi

Den före detta mångåriga Barcelona-spelaren tog över sin förra klubb som tränare under sommaren 2021 och basade över den fram till sommaren 2024. Sedan dess har 46-åringen inte tagit sig an något nytt tränarjobb.

Edin Terzic

Den tyske tränaren Edin Terzic, 43, tog över som huvudtränaren för Borussia Dortmund under sommaren 2022 efter många år i den tyska storklubbens organisation. Två år senare lämnade han sitt uppdrag och har därefter inte tagit över någon annan klubb.

Enzo Maresca

Italienaren Enzo Maresca tog över Chelsea FC under sommaren 2024, efter ett år som tränare för Leicester City. Efter ett och ett halvt år hade ledningen i London-klubben fått nog och valde att tacka 46-åringen för sitt jobb. Under den senaste månaden har Maresca inte tagit sig an någon ny tjänst inom fotbollen.

Thomas Frank ledde Tottenham Hotspur i 38 matcher där 13 slutade med seger, 10 med ett kryss och 15 med förlust.










