Brittisk media: Manneh klar för Birmingham City
Abdoulie Manneh, 21, har ryktats till flera engelska klubbar.
Nu skriver GiveMeSport-journalisten Neil Moxley att gambiern är klar för Birmingham City.
Abdoulie Mannehs övergång till grekiska Olympiakos fallerade i fjol. Sedan dess har Mjällby-anfallaren ryktats till klubbar som Coventry City, Stoke och Bournemouth.
Nu rapporterar journalisten Neil Moxley, som skriver för den brittiska sajten GiveMeSport, att Manneh är klar för Birmingham City. 21-åringen uppges flyga till England för att skriva på ett avtal med Championship-klubben.
Enligt FotbollDirekts uppgifter kräver Blekingeklubben 40-45 miljoner kronor för Manneh.
Mjällby vann SM-guld i fjol och Manneh noterades för sju mål och tre framspel på 28 framträdanden i ligan.
