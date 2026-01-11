Brittisk media: Manneh klar för Birmingham City

Abdoulie Manneh, 21, har ryktats till flera engelska klubbar.

Nu skriver GiveMeSport-journalisten Neil Moxley att gambiern är klar för Birmingham City.

Foto: Bildbyrån

Abdoulie Mannehs övergång till grekiska Olympiakos fallerade i fjol. Sedan dess har Mjällby-anfallaren ryktats till klubbar som Coventry City, Stoke och Bournemouth.

Nu rapporterar journalisten Neil Moxley, som skriver för den brittiska sajten GiveMeSport, att Manneh är klar för Birmingham City. 21-åringen uppges flyga till England för att skriva på ett avtal med Championship-klubben.

Enligt FotbollDirekts uppgifter kräver Blekingeklubben 40-45 miljoner kronor för Manneh.

Mjällby vann SM-guld i fjol och Manneh noterades för sju mål och tre framspel på 28 framträdanden i ligan.