Brittisk media: Rose och Terzic tillagda på Spurs önskelista

Tottenham Hotspur är på jakt efter en ny huvudtränare.

Då har London-klubben lagt till två tränare på sin önskelista.

Detta i form av Marco Rose och Edin Terzic.

Foto: Bildbyrån

Efter en tid med tuffa resultat fick Thomas Frank sparken från Tottenham Hotspur under onsdagen.

Nu jagar den 16:e-placerade Premier League-klubben en ersättare, både på lång och kort sikt. Enligt den brittiska tabloiden The Sun undersöker ”Spurs” möjligheten att locka tillbaka Mauricio Pochettino till klubben efter sommarens VM, där han är förbundskapten för USA.

Innan dess ska man dock göra klart med en temporär tränare och har sållat ut tre namn som kan ta över som interim. Detta i form av Jürgen Klinsmann, Harry Redknapp, Robbie Keane.

Nu har Spurs lagt till två namn på sin önskelista. De heter Marco Rose och Edin Terzic och står båda utan jobb sedan en tid tillbaka. Det rapporterar The Telegraph som även skriver att Tottenham kommer att börja intervjua kandidater inom kort.