Claesson lämnar FCK: ”Flyttar hem till Sverige”

Viktor Claesson lämnar FC Köpenhamn i sommar.

Det bekräftar klubben på sin hemsida.

– Det känns som rätt tidpunkt, säger han i ett uttalande.

Viktor Claesson har tillhört FC Köpenhamn sedan 2022. Under sin tid i den danska storklubben har svensken vunnit tre ligatitlar och två cuptitlar.

Nu meddelar FCK att Claesson lämnar i sommar i samband med att hans avtal löper ut. 34-åringen reflekterar över sitt beslut på klubbens hemsida.

– Det är bra timing för mig och min familj. Vi flyttar hem till Sverige, och det känns som rätt tidpunkt. Jag tror att det också passar FC Köpenhamn bra – det är dags för andra att ta över, säger Claesson.

Nyligen kom rapporter om att IFK Värnamo har som förhoppning att värva svensken i sommar.

Viktor Claesson har tidigare representerat just IFK Värnamo men även IF Elfsborg i allsvenskan.



