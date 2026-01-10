Claesson lämnar FCK: ”Flyttar hem till Sverige”
Viktor Claesson lämnar FC Köpenhamn i sommar.
Det bekräftar klubben på sin hemsida.
– Det känns som rätt tidpunkt, säger han i ett uttalande.
Viktor Claesson har tillhört FC Köpenhamn sedan 2022. Under sin tid i den danska storklubben har svensken vunnit tre ligatitlar och två cuptitlar.
Nu meddelar FCK att Claesson lämnar i sommar i samband med att hans avtal löper ut. 34-åringen reflekterar över sitt beslut på klubbens hemsida.
– Det är bra timing för mig och min familj. Vi flyttar hem till Sverige, och det känns som rätt tidpunkt. Jag tror att det också passar FC Köpenhamn bra – det är dags för andra att ta över, säger Claesson.
Nyligen kom rapporter om att IFK Värnamo har som förhoppning att värva svensken i sommar.
Viktor Claesson har tidigare representerat just IFK Värnamo men även IF Elfsborg i allsvenskan.
