Uppgifter: Tror starkt på Claesson-värvning i sommar

Viktor Claesson spelar just nu för FC Köpenhamn.

I sommar hoppas IFK Värnamo kunna värva 33-åringen.

Det rapporterar Sportbladet.

Foto: Alamy

Mellan 2009 och 2012 spelade Viktor Claesson, 33, för IFK Värnamos representationslag – innan han flyttade till IF Elfsborg.

De senaste tre åren har han hållit till i den danska storklubben FC Köpenhamn som han har kontrakt med fram till nästa sommar.

Då hoppas IFK Värnamo kunna övertala yttern att vända hem till Småland och göra comeback i klubben. Enligt Sportbladet ska Värnamo ha ”goda förhoppningar” om att få in 33-åringen under sommarfönstret.

Vidare skriver tidningen att det är hem till Värnamo som Claesson ser ut att flytta till när han bestämmer sig för att flytta hem.

För ett par dagar sedan gjorde dock Claesson klart för att han inte kommer att byta klubb i januari.

– Jag stannar (i FCK). Jag har kontrakt här, sade han till Tipsbladet.

– Jag har fullt fokus på att vinna ytterligare en titel innan min tid här är förbi.

Under årets allsvenska säsong slutade IFK Värnamo sist och kommer att spela i superettan nästa år.