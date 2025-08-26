Cypriotisk media: Omonia närmar sig Tokmac Nguen
Tokmac Nguen kan ha gjort sin sista match i Djurgården, något både han själv och sportchef Bosse Andersson var inne på i söndags.
Nu skriver cypriotisk media att Omonia Nicosia närmar sig en överenskommelse med norrmannen som tränas av förre AIK-tränaren Henning Berg.
Precis som Tobias Gulliksen och August Priske är Tokmac Nguen hett villebråd för utländska klubbar.
Djurgårdsstjärnan som bara har ett halvår kvar på kontraktet var inne på efter BP-matchen i söndags att han kan gjort sin sista match i blårandigt, något även sportchef Bosse Andersson inte kunde förneka.
Nu skriver cypriotiska Goal att Omonia Nicosia närmar sig 31-åringen och att om inget oväntat händer kommer norrmannen att signera med den cypriotiska huvudstadsklubben.
I Omonia spelar redan svenska mittbacken Filip Helander och klubben tränas av Nguens landsman tillika förre AIK-tränaren Henning Berg.
