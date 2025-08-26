Cypriotisk media: Omonia närmar sig Tokmac Nguen

Tokmac Nguen kan ha gjort sin sista match i Djurgården, något både han själv och sportchef Bosse Andersson var inne på i söndags.

Nu skriver cypriotisk media att Omonia Nicosia närmar sig en överenskommelse med norrmannen som tränas av förre AIK-tränaren Henning Berg.

Dif-stjärnan kan komma att tränas av förre AIK-tränaren, Henning Berg, snart. Foto: Bidlbyrån

Precis som Tobias Gulliksen och August Priske är Tokmac Nguen hett villebråd för utländska klubbar.

Djurgårdsstjärnan som bara har ett halvår kvar på kontraktet var inne på efter BP-matchen i söndags att han kan gjort sin sista match i blårandigt, något även sportchef Bosse Andersson inte kunde förneka.

Nu skriver cypriotiska Goal att Omonia Nicosia närmar sig 31-åringen och att om inget oväntat händer kommer norrmannen att signera med den cypriotiska huvudstadsklubben.

I Omonia spelar redan svenska mittbacken Filip Helander och klubben tränas av Nguens landsman tillika förre AIK-tränaren Henning Berg.