Daily Mail: AIK-talangen med på Newcastles radar

Kevin Filling är AIK:s största löfte.

Nu finns han med på Premier League-klubben Newcastles radar.

Det rapporterar Daily Mail.

I slutet av juni gjorde Kevin Filling allsvensk debut för AIK, som 16-åring. Sedan dess har den lovande anfallaren varit ett hett namn på transfermarknaden.

Detta då han har kopplats ihop med en flytt till både Manchester United och Borussia Dortmund. Nyligen gjorde även uppgifter gällande att österrikiska Sturm Graz väntas lägga ett fjärde bud på 17-åringen.

Det är dock inte endast de ovannämnda klubbarna som har koll på Filling, om man får tro rapporter från Daily Mail. De skriver att Premier League-klubben Newcastle har haft koll på honom sedan förra året samt att klubbens scouter gillar vad de har sett.

Däremot ser en flytt till ”The Magpies” inte särskilt trolig ut, då klubbar i den engelska högstaligan får värva spelare först när de har fyllt 18 år.

