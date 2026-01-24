Daily Mail: Så mycket får Liverpool för Robertson

Liverpools Andy Robertson uppges säljas till Tottenham.

Enligt Daily Mail får Merseysideklubben fem miljoner pund för skotten.

Foto: Alamy

Under fredagen rapporterade ansedda The Athletic att Tottenham Hotspur vill värva Andy Robertson, 31, från Liverpool. Den skotske landslagsstjärnan sitter på ett utgående avtal med Liverpool och kan lämna i sommar.

Nu kommer uppgifter om vad en affär kan landa på.

Enligt Daily Mail förhandlar klubbarna om en affär på totalt fem miljoner pund (drygt 60 miljoner kronor). Samtal mellan parterna har påbörjats och ett beslut kommer att fattas i dagarna, skriver tidningen.

Liverpool anslöt till Liverpool från Hull 2017 i en affär på 8 miljoner pund.



