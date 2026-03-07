Därför såldes Peking-stjärnan: ”Lite för stor lyx”

David Andersson, 22, har lämnat IFK Norrköping för BK Häcken.

Nu förklarar Pekings sportchef Henrik Jurelius om valet att släppa målvaktsstjärnan.

– Pusselbitarna har fallit på plats, säger han till NT.

Foto: Bildbyrån

David Andersson fick sitt genombrott i allsvenskan i fjol då han blev förstavalet mellan stolparna i IFK Norrköping. 22-åringen gjorde samtliga matcher i ligan och nära det stod klart att Peking åkt ur den högsta serien fick han ny konkurrens.

Målvaktsduon David Mitov Nilsson och Theo Krantz har skrivit på ett nytt kontrakt med IFK Norrköping.

Det hela har resulterat i att David Andersson lämnat Östergötland och skrivit på för BK Häcken. Kontraktet med Göteborgsklubben sträcker sig fem år.

Sportchefen förklarar affären

Nu berättar Pekings sportchef Henrik Jurelius att det förts samtal med alla tre målvakter inför den kommande säsongen.

– Klart att vi hade samtal med alla tre målvakter efter säsongen och visste då inte om vi skulle nå en lösning med Theo som vi bedömde är en väldigt lovande målvakt. Ambitionen var att gå in i säsongen med den målvaktsuppsättningen och att det sedan skulle få utkristallisera sig med en ny målvaktstränare och en ny huvudtränare, säger Jurelius till NT.

Sportchefen menar att det var en ”lyx” att både ha Andersson och Mitov Nilsson i truppen inför den stundande säsongen i superettan.

– Det var en lite för stor lyx för oss att sitta på den erfarenhetsbanken med både Mitov och David utifrån Davids säsong som han gjorde ifjol också. Sedan har pusselbitarna fallit på plats utifrån hur vi har jobbat och vi känner oss trygga i att gå fram med den här lösningen. Vi ansåg att den är bra för alla parter.