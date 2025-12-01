De kan lämna IFK Norrköping efter fiaskot

IFK Norrköping är ute ur allsvenskan.

Nu kan det bli spelarflykt från ”Peking”.

FotbollDirekt går igenom truppstatus på krisklubben.

Foto: Bildbyrån

Efter 15 raka säsonger i finrummet står det klart att IFK Norrköping åker ur allsvenskan och kommer att få spendera 2026 i superettan. Krisklubben förlorade skandal-kvalet mot Örgryte med totalt 3–0 och nu väntas flera spelare lämna ”Peking”.