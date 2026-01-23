Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Degerfors IF testar talangfull anfallare

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Degerfors IF meddelar denna fredagskväll att man under veckan testat den unge anfallaren Albin Flodkvist.
19-åringen kommer även vara med i truppen till morgondagens match mot IK Sirius.

Foto: Bildbyrån

Tidigare denna fredag bekräftades FD:s avslöjande och Degerfors IF förlängde med Dijan Vukojevic.
Nu meddelar Värmlandsklubben att man också testar ett ungt anfallsnamn.

19-årige Albin Flodkvist har tränat med klubben under veckan, detta meddelar den allsvenska klubben via X.
Han finns även med i truppen till morgondagens träningsmatch mot IK Sirius.

Till vardags tillhör Flodkvis AFC Eskilstuna och han har kontrakt med klubben över 2026.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt