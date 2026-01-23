Degerfors IF testar talangfull anfallare

Degerfors IF meddelar denna fredagskväll att man under veckan testat den unge anfallaren Albin Flodkvist.

19-åringen kommer även vara med i truppen till morgondagens match mot IK Sirius.

Foto: Bildbyrån

Tidigare denna fredag bekräftades FD:s avslöjande och Degerfors IF förlängde med Dijan Vukojevic.

Nu meddelar Värmlandsklubben att man också testar ett ungt anfallsnamn.

19-årige Albin Flodkvist har tränat med klubben under veckan, detta meddelar den allsvenska klubben via X.

Han finns även med i truppen till morgondagens träningsmatch mot IK Sirius.

Till vardags tillhör Flodkvis AFC Eskilstuna och han har kontrakt med klubben över 2026.