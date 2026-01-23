Degerfors IF testar talangfull anfallare
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Degerfors IF meddelar denna fredagskväll att man under veckan testat den unge anfallaren Albin Flodkvist.
19-åringen kommer även vara med i truppen till morgondagens match mot IK Sirius.
Tidigare denna fredag bekräftades FD:s avslöjande och Degerfors IF förlängde med Dijan Vukojevic.
Nu meddelar Värmlandsklubben att man också testar ett ungt anfallsnamn.
19-årige Albin Flodkvist har tränat med klubben under veckan, detta meddelar den allsvenska klubben via X.
Han finns även med i truppen till morgondagens träningsmatch mot IK Sirius.
Till vardags tillhör Flodkvis AFC Eskilstuna och han har kontrakt med klubben över 2026.
Den här artikeln handlar om: