Degerfors uppges gå miste om Friedrich

Ricardo Friedrich ryktades vara nära en flytt till Degerfors IF.

Nu är den avblåst.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Ricardo Friedrich, 32, har tillhört Malmö FF sedan början av 2024 och var utlånad till finska HJK under fjolårets höstsäsong.

Sedan återkomsten till Skåneklubben har det ryktats om att burväktaren var aktuell för en flytt till Degerfors IF. Då sades samtal mellan parterna ha börjat och en transfer såg ut att kunna bli verklighet.

Nu gör den inte det längre.

Expressen skriver nämligen att övergången är tillfälligt avblåst och att Ricardo Friedrich inte kommer att flytta till Värmland under vintern, så till vida att inget oförutsett händer.

Med Malmö FF har 32-åringen kontrakt fram till slutet av året.