Diego Simeone om Saudiarabien: ”Stänger aldrig dörrar”

Diego Simeone har tränat Atletico Madrid sedan 2011.

Nu kan en flytt till Saudiarabien inte uteslutas.

– Från mitt perspektiv så stänger jag aldrig dörrar, säger han till Diario AS.

Foto: Bildbyrån

I 14 år har Diego Simeone, 55, varit huvudtränare för Atletico Madrid. Under dessa år har Argentinaren lett ”Atleti” i 766 matcher, varav den senaste under torsdagskvällen i derbyförlusten mot Real Madrid.

Nu menar dock konstanten i Atletico Madrid att en flytt till Saudiarabien inte kan uteslutas.

– Som tränare stänger man aldrig dörrar. Fotbollen och livet kan ständigt förändras. Från mitt perspektiv så stänger jag aldrig dörrar, säger Simeone till Diario AS.

Just nu befinner sig Simeones Atletico Madrid på en fjärdeplats i La Liga med elva poäng upp till serieledande FC Barcelona. Då menar klubbpresidenten Enrique Cerezo att ett nytt kontrakt för Simeone snart ligger på bordet.

– Han är mycket bra. Han ger oss titlar, han ger oss vinster. Vi vill att han ska fortsätta (i klubben), säger Cerezo till Cadena Cope.









