Dif-ryktet har landat i Spanien – svaret: ”Fått tillåtelse”

Max Larsson sägs vara klar för Djurgården.

Nu har VSK-spelaren landat i Spanien ”för att göra läkarundersökningen”.

– Max har fått tillåtelse att besöka en annan klubb, säger sportchefen Billy Magnusson till VLT.

Det var tidigare under onsdagen som Expressen rapporterade att Västerås SK-spelaren Max Larsson är högaktuell för en flytt till Djurgårdens IF.

Strax före lunchtid under onsdagen landade den 22-åriga vänsterbacken på Kanarieöarna för att ansluta till Dif:s träningsläger och genomföra den obligatoriska läkarundersökningen, vilket Sportbladet var först med att rapportera. Tidningen fångade även Larsson på bild på flygplatsen.

– Inget är ju klart än, men jag är här och göra läkarundersökningen, säger han till Sportbladet.

”Besöker en annan klubb”

Samtidigt bekräftar Västerås SK att spelaren har fått tillåtelse att besöka en annan klubb.

– Max har fått tillåtelse att besöka en annan klubb, det kan jag vara öppen med. Sen får vi se om han kommer hit till oss sen eller om han inte gör det, säger sportchefen Billy Magnusson till VLT.

Sportchefen väljer däremot att inte kommentera om det rör sig om Djurgården.