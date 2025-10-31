Max Larsson förlorade sin pappa i ALS: ”Han och jag har alltid varit fotboll”

Västerås SK:s Max Larsson har varit med om mycket under årets säsong.

Från sportsliga toppar och dalar – till att hans pappa Peter gick bort i sviterna av ALS.

– Det har varit ett par jobbiga år som man har gått igenom – som folk kanske inte vet, säger 22-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Klockan har precis slagit 14.00 när FotbollDirekt ringer upp Max Larsson för en inbokad telefonintervju. Den 22-årige ytterspringaren har precis kommit hem efter ett avslutat träningspass med två dagar kvar till bortamatchen mot Falkenbergs FF.

För sex dagar sedan var Larsson, tillsammans med sitt Västerås SK, nere i Göteborg för att gästa Örgryte IS i en riktig toppmatch – som de grönvita från Västerås vann med 2-0. När Larsson får frågan om hur den segern smakade andas han ut, och svarar:

– Det var otroligt skönt. Vi visste att det var en viktig match innan och man märkte att folk var väldigt laddade hela veckan. Det var otroligt skönt att vi kunde gå in och göra en bra insats, det var kul, säger han till FotbollDirekt.

Hur hanterade ni känslorna inför den stora uppgift som ni stod inför?

– Vi hade ett bra snack i laget innan matchen där många fick prata ut och säga det de ville. Sedan kan jag bara gå till mig själv och känna att vi har jagat under stora delar av säsongen samtidigt som det har varit jobbigt för de andra två där uppe på slutet. Vi har visat att vi har varit riktigt bra på hösten och har ändå satt oss själva i ett bra läge.

Västerås SK firar segern borta mot Örgryte IS. Foto: Bildbyrån.

Precis som Max Larsson nämner har Västerås SK fått jaga toppkonkurrenterna Kalmar FF och Örgryte IS under stora delar av säsongen. Detta har till stor del att göra med att fjolårets allsvenska lag endast vann fem av de första tio matcherna. Under den senaste tiden har dock manager Kalle Karlssons lag funnit formen och står i skrivande stund på sex raka segrar. Det menar Max Larsson är ett tecken på att man har hittat rätt – i rätt tid.

– Som du säger var det lite knackigt i början. Det var lite svårt att hitta spelet och få ut maximalt av alla spelare. Sedan blev det bättre över sommaren när Ring (Jonathan) bland annat flyttades ner på mitten. Jag tycker att han har gjort det jävligt bra och sedan har vi också fått tillbaka Mange (Herman Magnusson) och Greven (Simon Gefvert) från skador. Det har väl blivit så att alla spelare har fått ut lite mer av sig själva. Speciellt Ring som har gjort det jävligt bra i sin mittfältsroll.

Närmar sig allsvenskan: ”Tycker att vi hör hemma där”

Med segern mot Örgryte i fredags förra veckan står Västerås SK på 59 inspelade poäng i superettan och har just nu fyra poäng ner till sällskapet från Göteborg. Med två omgångar kvar att spela innebär det att Larsson, som har varit i klubben sedan han var 13 år, har goda möjligheter att åter ta steget upp till den svenska högstaligan. Det menar han själv hade varit ett fint kvitto att få.

– Det hade såklart betytt otroligt mycket att gå upp igen. Det var kul förra året samtidigt som det var en stor besvikelse att åka ur. Jag tyckte ändå att vi gjorde det bra och visade att vi var ett bra lag, även om vi inte fick allt att stämma. Jag är revanschsugen och vill ta klivet upp igen, för jag tycker att vi hör hemma där.

Foto: Bildbyrån.

För att Max Larssons dröm ska bli verklighet räcker det med att de vinner mot Falkenberg borta på lördag, eller att Kalmar FF tar poäng mot Örgryte samma dag. Då menar den 114-faldige VSK-spelaren att hans lagkamrater inte ska känna någon typ av press inför matchen i Skåne.

– Vi är stolta över att vi har gjort en så bra höst och vi vill bara fortsätta med det, då vi är inne i ett bra flow. Vi tycker att det är kul att spela fotboll och jag är supertaggad på att spela. Jag spelar hellre sådana här matcher än de som inte betyder någonting. Det ska bli kul, men vi vet om att de har varit bra på hemmaplan. Samtidigt är vi jävligt starka och har en bra grupp. Vi får se på lördag, det ska bli en rolig match att spela.

Skulle “VSK” ta steget upp till allsvenskan igen har Max Larsson möjligheten att göra sin andra säsong i svensk fotbolls finrum. Just nu ser det mesta ut att tyda på att han kommer att förbli Västerås trogen, trots att han bara har ett år kvar på sitt kontrakt.

– Jag vet inte. Det är klart att man hade velat testa sina vingar någon gång också. Men som det ser ut nu vill jag gå upp med VSK i alla fall, det är mitt enda mål. Det är min klubb och jag vill att VSK ska vara på den högsta scenen. Sedan får vi se vad som händer, jag har ändå ett år kvar efter det här.

Styrkan efter pappa Peters bortgång: ”Han ville inte att vi skulle sörja honom”

Även om Max Larssons säsong ser ut att sluta i dur har hans år inte varit helt enkelt. Med ett par veckor kvar till premiären av superettan somnade hans pappa, Peter Larsson, in i sviterna av sjukdomen ALS. Peter var, förutom pappa till Max, tidigare proffs i bland annat Västerås SK och Oddevold – och blev 52 år gammal.

– Han blev sjuk år 2022 och det var då jag började spela seniorfotboll. Det har liksom varit med mig under alla mina år som seniorspelare och det har såklart varit jobbigt, även om man på ett sätt har vant sig vid att han var sjuk. Jag pratade inte öppet om det heller utan jag ville bara fokusera på min fotboll och på att försöka må så bra som möjligt. Men det är klart att det har varit en jobbig tid och ett par jobbiga år som man har gått igenom – som folk kanske inte vet.

Trots att Peter Larsson kämpade med sin sjukdom i tre år gav han aldrig upp hoppet om livet. Det ville han inte heller att hans familj skulle göra, under några som helst omständigheter.

– Han var jävligt positiv som människa och ville alltid att vi skulle se på det positiva hela tiden. Vi skulle inte tänka så mycket på det även om vi visste vad som skulle hända i slutet. Vi försökte bara göra det av tiden vi hade med varandra och även nu efter. Jag vet att han inte ville att vi skulle sörja honom och må dåligt. Han vill bara att vi ska fortsätta våra liv, och det försöker vi göra så gott som möjligt.

”Försöker att tänka att han är med mig och att han ser mig” – Max Larsson

Vad har Peter betytt, och fortsätter att betyda, för dig?

– Allting. Han har varit min tränare sedan jag var liten och vi har spenderat så många kvällar tillsammans när vi har spelat fotboll. Jag och han har alltid varit fotboll och det är det som har knutit ihop oss som människor. Det är klart att man saknar honom och tänker på honom hela tiden.

Även om Peter Larsson har lämnat jordelivet menar Max att hans far lever kvar i honom idag, och kommer att göra det för all framtid.

– På planen kanske jag inte hinner tänka så mycket på honom. Men innan varje match försöker jag att tänka att han är med mig och att han ser mig. Jag försöker att tillägna en stund till honom innan varje match, avslutar Max Larsson.

Matchen mellan Falkenbergs FF och Västerås SK har avspark klockan 13.00.

Vila i frid, Peter.