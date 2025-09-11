Dif-talangen öppen för flytt: ”Vill känna på seniorfotboll”

Joshua Mambu tillhör Djurgårdens IF:s akademi.

Senaste tiden har han dock visat upp sig för Gif Sundsvall.

– Det är alltid bra med erfarenheter, säger Mambu i GIF-podden.

Foto: Bildbyrån

Joshua Mambu står den här säsongen noterad för 21 framträdanden i Djurgårdens P19-lag.

Nu den senaste tiden har dock talangen fått lite smakprov på seniorfotbollen, detta då han fått chansen att träna med Gif Sundsvall.

– Det kom ganska spontant. Agenten sa till mig att jag skulle upp till Sundsvall och träna. Jag kände ”varför inte?”. Det är alltid bra med erfarenheter, säger han till GIF-podden.

18-åringen har inget kontrakt med Djurgården i skrivande stund och han är öppen för en flytt framöver.

– Det jag känner just nu är att jag vill känna på seniorfotboll, det skulle vara bra för min utveckling, säger han.

En flytt skulle dock behöva vänta till efter årsskiftet, detta då det svenska transferfönstret som bekant är stängt.