Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Djurgården hintar om nyförvärv

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Djurgården har sålt August Priske.
Nu hintar klubben om att ett nyförvärv kommer att presenteras under dagen.

250920 Djurgårdens sportchef Bosse Andersson efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Malmö FF och Djurgården den 20 september 2025 i Malmö.
Foto: Bildbyrån

Under tisdagen stod det till sist klart att Djurgården säljer stjärnanfallaren August Priske till Birmingham City i den engelska andraligan The Championship. Enligt FotbollDirekts uppgifter får ”blåränderna” omkring 100 miljoner kronor för övergången (inklusive bonusar) och sportchefen Bosse Andersson har bekräftat att det rör sig om klubbens näst dyraste försäljning någonsin.

Senare under tisdagen publicerade Djurgården ett inlägg i klubbens sociala medier som hintar om att ett nyförvärv kommer att presenteras klockan 15:30. Vem det rör sig om framgår inte, men tidigare rapporter har gjort gällande att den norska anfallaren Kristian Lien, 24, är så gott som klar som ersättare till Priske.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt