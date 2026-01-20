Djurgården hintar om nyförvärv

Djurgården har sålt August Priske.

Nu hintar klubben om att ett nyförvärv kommer att presenteras under dagen.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen stod det till sist klart att Djurgården säljer stjärnanfallaren August Priske till Birmingham City i den engelska andraligan The Championship. Enligt FotbollDirekts uppgifter får ”blåränderna” omkring 100 miljoner kronor för övergången (inklusive bonusar) och sportchefen Bosse Andersson har bekräftat att det rör sig om klubbens näst dyraste försäljning någonsin.

Senare under tisdagen publicerade Djurgården ett inlägg i klubbens sociala medier som hintar om att ett nyförvärv kommer att presenteras klockan 15:30. Vem det rör sig om framgår inte, men tidigare rapporter har gjort gällande att den norska anfallaren Kristian Lien, 24, är så gott som klar som ersättare till Priske.