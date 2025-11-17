Kim Hellberg är på väg att ta över Middlesbrough.

Då presenterar Championship-klubben ett tillfälligt tillskott i ledarstaben.

”Han kommer hjälpa ”Boror” kortsiktigt”, skriver Middlesbrough.

Foto: Bildbyrån

Måndagens stora snackis har varit Hammarbys succétränare Kim Hellberg. Enligt samstämmiga medieuppgifter är 37-åringen överens med Championship-tvåan Middlesbrough och väntas skriva på ett kontrakt redan i dag.

Samtidigt har rapporter i England gjort gällande att Hellberg inte väntas leda laget i lördagens ligamatch mot Oxford. I stället kommer interimtränaren Adi Viveash, som tog över efter den tidigare tränaren Rob Edwards, att stå vid sidlinjen i väntan på att Hellberg får ett arbetstillstånd.

Presenterar tillfällig lösning

Under måndagseftermiddagen meddelade Middlesbrough att Viveash får assistans inför lördagens match i form av den 52-åriga ex-spelaren, som bland annat är förknippad med Chelsea, Andy Myers.

Andy Myers has joined Adi Viveash at Rockliffe as preparations continue for this weekend’s match against Oxford United 🤝



The 52-year-old worked alongside Adi at Chelsea and has stepped in to assist at Boro in the short term. pic.twitter.com/GDpA3FKHEF — Middlesbrough FC (@Boro) November 17, 2025

”Den 52-årige arbetade tillsammans med Adi i Chelsea och har klivit in för att assistera i ”Boro” på kort sikt.”, skriver klubben.

”Presentera köttbullar”

I kommentarsfältet på Middlesbroughs inlägg på plattformen X är supportrarna otåliga i väntan på Kim Hellberg.

”Presentera IKEA”, skojar en användare.

”Presentera Köttbullar”, skriver en annan.

”Få den svenska killens kontrakt klart och presentera det så fort som möjligt”, skriver en tredje.

Middlesbroughs ligger på andraplats i The Championship efter 15 omgångar och är på god väg mot uppflyttning till Premier League till nästa säsong.