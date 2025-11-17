Rapporter i England: Hellberg leder INTE laget på lördag

Kim Hellberg, 37, sägs skriva på för Middlesbrough i dag.

Enligt The Northern Echo kommer han dock inte leda laget i nästa ligamatchen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby är på väg att tappa sin succétränare Kim Hellberg. 37-åringen är enligt samstämmiga medierapporter överens med The Championship-tvåan Middlesbrough, och enligt Expressen väntas han skriva på för den engelska klubben redan i dag, måndag.

I England rapporterar samtidigt lokaltidningen The Northern Echo att Hellberg är på väg att bli den nya Middlesbrough-tränaren. Han väntas dock inte leda laget i lördagens ligaomgång mot bottenlaget Oxford United. I ställes rapporteras interimtränaren Adi Viveash fortsatt stå vid sidlinjen i nästa ligamatch. När övergången kan bli klar framgår dock inte av uppgifterna.

Foto: Bildbyrån

Enligt Expressen väntas den assisterande Hammarby-tränaren David Selini följa med Hellberg till Middlesbrough. Samtidigt rapporterar The Northern Echo att Viveash, som ersatte den tidigare tränaren Rob Edwards, att ingå i den svenska tränarens ledarstab.

FotbollDirekt har tidigare under måndagen kunnat rapportera att Hammarby har haft ett första möte med VSK-tränaren Kalle Karlsson som en potentiell ersättare till Kim Hellberg.