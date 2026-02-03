Eddie Howe om Tonali-ryktet: ”Ingen avsikt”

Det blev ingen flytt till Arsenal för Sandro Tonali.

Enligt Newcastles tränare Eddie Howe var en övergång aldrig på tapeten.

– Han älskar att vara här, säger tränaren.

Foto: Bildbyrån

REPORTER: JAKOB BERGELV

Sandro Tonali sas vara på väg till Arsenal på deadline-day. Men någon flytt till Norra London blev inte av och italienaren är allt jämnt kvar i nordöstra England.

Nu ger Newcastles tränare Eddie Howe sin syn på turerna kring Tonali, under en presskonferens inför ligacupmatchen mot Manchester City på onsdag. Enligt honom hade klubben ”ingen avsikt” att sälja italienaren. Howe ville även poängtera mittfältarens betydelse för laget.

– Han är en central del av det vi gör här, och han älskar att vara här och representera Newcastle, sa Howe enligt BBC.

Sky Sports var först med att rapportera om ryktet att Arsenal var intresserade av Sandro Tonali. Kort därefter skrev Lee Ryder från lokaltidningen The Chronicle på X att Newcastle inte var intresserade av att sälja mittfältaren och att inga diskussioner fördes mellan klubbarna.

Sandro Tonali anslöt till Newcastle från Milan sommaren 2023. Han har hittills spelat 92 matcher för klubben.