Efter avslöjandet – Hjelmberg dödar all spekulation

FotbollDirekt avslöjade att Hammarby nobbar Celtics bud på Sebastian Tounekti.

Nu bekräftar sportchefen Mikael Hjelmberg att norrmannen blir kvar i Bajen.

– Jag har meddelat Celtic och ”Seb” att han kommer spela i Hammarby i höst, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Sebastian Tounekti ryktades bort från Hammarby. Enligt Expressen hade skotska Celtic kommit med ett bud på 4,5 miljoner euro (50 miljoner kornor) på Bajen-stjärnan.

FotbollDirekt kunde senare avslöja att Hammarby nobbar den skotska klubbens bud.

Nu bekräftar Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg att Tounekti inte lämnar.

–Jag har meddelat Celtic och ”Seb” att han kommer spela i Hammarby i höst, säger han till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

– Om en spelare ska ersättas behöver man göra det före klockan 24 i kväll. Vi kommer inte ta in några fler spelare innan fönstret stänger, säger Hjelmberg.