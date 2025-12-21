Efter FCK-inköpet – värvar fem spelare
FC Köpenhamn har köpt in sig i FC rosengårds herrlag.
Nu har Skåneklubben värvat fem spelare sedan det danska inköpet.
För drygt två veckor sedan stod det klart att FC Rosengårds herrlag bolagiseras. In i klubben klev FCK:s ägare Parken Sport & Management tillsammans med Rosengårds sponsor Danir. Investerarna innehar 49 procent av föreningen.
Efter det danska inköpet har Rosengård presenterat fem nyförvärv. Under lördagen anslöt Lund-trion Erik Persson, Kalle Larsson och Lamin Sarr. Tidigare presenterade klubben två spelare från Ängelholm: William Lindberg och Ludvig Carlius.
FC Rosengårds herrlag spelar i Ettan Södra och slutade elva den gångna säsongen.
