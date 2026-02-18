Lasse Berg Johnsen ryktas vara på väg bort från Malmö FF.

I dag saknades han på klubbens träningspass.

Det rapporterar Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Sedan sommaren 2023 har Lasse Berg Johnsen, 26, spelat för Malmö FF och varit en viktig kugge i det himmelsblå laget. Totalt sett står han noterad för spel i 104 matcher där han har gjort 13 mål och 15 assist.

Enligt tidigare uppgifter sägs han dock kunna vara på väg bort från MFF. Detta då Sportbladet rapporterade att en klubb från MLS ha hört av sig till MFF angående Berg Johnsen.

Sedan dess har Malmö FF värvat Yanis Karabelyov från serbiska FK Partizan – och nu kommer nya rapporter kring norrmannen. Enligt Fotbollskanalen saknades Berg Johnsen på MFF:s träning under onsdagen. Huruvida det gäller en potentiell flytt, skadebekymmer eller annat framgår dock inte.

Lasse Berg Johnsens kontrakt med Malmö FF sträcker sig fram till slutet av 2027.

