Uppgifter: Lasse Berg Johnsen nära MLS-flytt

Han är en av klubbens viktigaste spelare.

Snart kan Lasse Berg Johnsen vara ett minne blott för Malmö FF.

Detta då en klubb i MLS har fört fram sitt intresse för norrmannen, enligt Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Sedan sommaren 2023 har Lasse Berg Johnsen, 26, spelat för Malmö FF och varit en viktig kugge i det Himmelsblå laget.

Totalt sett står han noterad för spel i 104 matcher där han har gjort 13 mål och 15 assist.

Snart kan han dock vara förlorad för den himmelsblå klubben. Enligt Sportbladet ska en klubb från MLS ha hört av sig till MFF angående Berg Johnsen och en affär sägs kunna vara nära förstående.

Tidigare under måndagen uppgav samma tidning att Malmö FF är intresserade av att värva den 30-årige mittfältaren Yanis Karabelyov från Partizan Belgrad. Möjligen skulle kan han tänkas ersätta den MLS-ryktade norrmannen Berg Johnsen.

Lasse Berg Johnsens kontrakt med Malmö FF sträcker sig fram till slutet av 2027.

