Efter mardrömskvällen – Kinský uppges vilja lämna Spurs

Han släppte in tre mål på en kvart och byttes ut kort därefter.

Nu uppges Antonín Kinský känna sig förödmjukad och vilja lämna Tottenham Hotspur.

Det rapporterar The Telegraph.

Foto: Alamy

Det var ingen rolig tisdagskväll för varken Tottenham Hotspur eller målvakten Antonín Kinský som fick göra sin Champions League-debut borta mot Atletico Madrid. Redan efter sex spelade minuter halkade burväktaren i samband med en passning vilket ledde till att Marcos Llorente kunde trycka in 1-0 för hemmalaget. Knappa tio minuter senare missade han bollen med sin vänsterfot vilket ledde till att Julian Alvarez kunde rulla in 3-0 i öppen kasse.

Det fick också Tottenham-tränaren Igor Tudor att byta ut den 22-årige burväktaren – efter 17 minuter.

Nu skriver The Telegraph att tjecken vill bort från Tottenham och att han har en förhoppning om att lånas ut för att bygga upp självförtroendet på nytt. De skriver även att det kan bli svårt för 22-åringen att åter spela för Spurs efter förnedringen under tisdagen.

Vidare uppger tidningen att Kinsky själv har velat lånats ut från London-klubben under de två senaste transferfönstren, vilket klubben ska ha sagt nej till.

Antonín Kinský har spelat för Tottenham Hotspur sedan sommaren 2025 och står totalt sett noterad för spel i 13 matcher.