Efter swish-kampanjen – Curtis Edwards tillbaka i ÖFK

Östersunds FK har samlat in pengar via Swish.

Detta i syfte att värva Curtis Edwards – vilket man nu har gjort.

– Östersunds FK är klubben där jag startade min resa inom den professionella fotbollen, säger engelsmannen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Curtis Edwards huserade i Östersunds FK mellan 2016 och 2019 och var en bidragande faktor till Jämtlandsklubbens framgångar i både Sverige och Europa. Därefter lämnade han för spel i Djurgården och tog SM-guld samma år.

Under den senaste tiden har engelsmannen spelat sin fotboll i Gateshead och den engelska femteligan. För en tid sedan meddelade ÖFK att de hade startat en swish-kampanj i syfte att värva tillbaka 32-åringen.

Nu meddelar superettanklubben att man har lyckats – och välkomnar tillbaka Edwards som har skrivit ett tvåårskontrakt.

– Östersunds FK är klubben där jag startade min resa inom den professionella fotbollen. Det är en klubb som gett mig så otroligt mycket, och nu ska jag ge tillbaka så vi kan ta klubben dit den hör hemma, säger engelsmannen i ett uttalande och fortsätter:

– Om alla går i samma riktning, bidrar till sammanhållningen, jobbar hårt varje dag och tror på det som vi kommer överens om. Då är det inget som kan kallas omöjligt. Det har vi bevisat tidigare.

Stefan Lundin, sportchef i Östersunds FK, om värvningen:

– Det känns mycket bra att välkomna Curtis tillbaka till Östersund. Han är en väldigt bra fotbollsspelare som besitter en hög fotbollsintelligens vilket gör honom användbar i många roller hos oss. Med sin erfarenhet och professionalitet kommer han att bidra både sportsligt och i omklädningsrummet.