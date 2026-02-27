Efter turerna – Ndinga säljs av Degerfors

Philippe Ndinga var en av Degerfors mest framstående spelare i fjol.

Nu lämnar försvaren för Philadelphia Union i amerikanska MLS.

– Jag är tacksam för att vi fick ha honom, säger Degerfors sportchef Patrik Werner till klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

För två veckor sedan kom det uppgifter om att Philadelphia Union lagt ett bud på vänsterbacken, ett bud som Degerfors sedermera nobbade.

Nu är klubbarna överens. Degerfors bekräftar att Philippe Ndinga är klar för en flytt till MLS-klubben. Övergången är enligt Degerfors hemsida klubbens största genom tiderna.

– Man är ju alltid tudelad i sådana här lägen. Å ena sidan är Philippe en mycket duktig fotbollsspelare som vi gärna hade haft i vårt lag under 2026, å andra sidan är det föreningens i särklass största försäljning någonsin som innebär viktiga intäkter till Degerfors IF. Jag har bara gott att säga om Philippe och jag är tacksam för att vi fick ha honom hos oss under hösten, säger klubbens sportchef Patrik Werner.

Ndinga anslöt under sommaren 2025 och det blev totalt tio matcher i Degerfors-tröjan.