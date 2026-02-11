Uppgifter: Degerfors nobbar MLS-bud på Ndinga

En klubb i MLS uppges ha budat på Philippe Ndinga.

Nu har Degerfors nobbat budet.

Det rapporterar Värmlands Folkblad.

Foto: Bildbyrån

Den 20-åriga kongolesen Philippe Ndinga värvades till Degerfors i somras och bidrog till att värmlänningarna höll sig kvar i allsvenskan. Det blev tio matcher och ett mål för vänsterbacken under hösten.

Tidigare under onsdagen uppgav Expressen att MLS-klubben Philadelphia Union hade lagt ett första bud på spelaren samt att förhandlingar hade inletts.

Nu har ”Bruket” nobbat budet, enligt Värmlands Folkblad. Enligt uppgifterna ska den amerikanska klubben än så länge inte ha erbjudit tillräckligt med pengar sett till den prislapp som Degerfors har satt på ytterbacken.

Lägg där till att fyra-fem andra klubbar ska visa konkret intresse.

Philippe Ndingas avtal med Degerfors sträcker sig fram till slutet av 2029.



