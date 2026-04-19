Efter Yohannas succé: ”Klart att det är intresse”

Zadok Yohanna har tagit allsvenskan med storm om ryktas ha ett stort intresse på sig.

Det bekräftar nu AIK:s rekryteringschef, Miika Takkula.

– Det är klart det är positivt att det är ett sånt här intresse för honom, säger han till Expressen.

Zadok Yohanna blev uppmärksammad redan under Svenska cupen efter sin uppvisning mot BK Häcken med två drömmål. Därefter har den nigerianska yttern fortsatt att glänsa. I den allsvenska premiären hemma mot Halmstads BK var 18-åringen stekhet och avgjorde även matchen med sitt 2-1-mål.

Därefter har FotbollDirekt bland annat kunnat rapportera om att det finns intresse från en av Portugals största klubbar samt flera klubbar i både Premier League och Bundesliga.

Sett till prislapp har FD kunnat rapportera om att AIK kräver omkring 150 miljoner kronor för sin megatalang. Nu bekräftar ”Gnagets” rekryteringschef Miika Takkula att flera klubbar har fått upp ögonen för yttern.

– Det är klart att det är intresse kring honom. Men alla har ett väldigt bra mindset. Spelare och coacher. Vi tar det bara dag för dag, match för match och aktion för aktion. Vi fokuserar på var vi är och vad vi behöver förbättra. Vi följer bara processen, säger han till Expressen.

Kring uppgifterna om att det ska ha varit 32 scouter på plats för att se Yohanna under dagens match mellan AIK och Kalmar FF säger finländaren:

– Det är klart det är positivt att det är ett sånt här intresse för honom. Att klubbar kommer till våra matcher. Rimliga klubbar kommer för att scouta honom.





