Erabi några timmar ifrån att presenteras

Sent i går kväll rapporterade FotbollDirekt om att Hammarby räknande med att slutföra Jusef Erabi-affären under natten.

Det blev också verklighet till sist.

Enligt FD:s uppgifter presenteras Bajen-stjärnan i dag av belgiska Genk.

Turerna har varit fram och tillbaka för Jusef Erabis framtida klubbadress. Först ryktades det om engelska Millwall men under söndagen kom uppgifterna att han i stället väljer belgiska Genk.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har affären med den belgiska klubben slutförts inatt. Affären landar på 55 miljoner kronor som inte inkluderar bonusar, enligt FD:s uppgifter, vilket gör att affären kan växa ytterligare för Hammarby.

Enligt FD:s uppgifter har Bajen tackat nej till minst två bud på motsvarande 40-45 miljoner kronor.

Erabi står noterad för fyra mål och en assist på 18 matcher i allsvenskan den här säsongen.