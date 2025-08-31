Uppgifter: Erabi väljer Belgien – flyttar till Genk

Jusef Erabi är nära att lämna Hammarby.

Enligt Fotbollskanalen har anfallaren valt en flytt till Genk.

Foto: Bildbyrån

Transferfönstret för de svenska klubbarna är stängt, men ännu kan spelare lämna för utlandet. En spelare som väntas lämna Hammarby är anfallaren Jusef Erabi, 22, som har ryktats bort från ”Bajen” under en längre tid.

Tidigare rapporter har gjort gällande att både Championship-klubben Millwall och belgiska Genk har inkommit med bud på motsvarande 55 miljoner kronor för anfallaren, och fram till nu har det sett ut att bli England för Erabi.

Enligt Fotbollskanalen har 22-åringen dock gjort en tvärvändning. Erabi har, enligt uppgifterna, valt att tacka nej till Millwall till förmån för Genk.

– Vi ligger fortfarande i någon form av slutfas med Erabi, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg till sajten.