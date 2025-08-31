Experten: ”Alexander Isak-sagan balanserar på en knivsegg”

Liverpool har bara timmar på sig att värva Alexander Isak.

I morgon stänger transferfönstret och svensken kan bli kvar i Newcastle.

”Berättelsen om Alexander Isak balanserar på en knivsegg med mindre än 24 timmar kvar”, skriver journalisten Luke Edwards.

Foto: Alamy

Det är mindre än ett dygn kvar på det internationella transferfönstret. Klockan 20:00 i morgon, måndag, är det stängt för de engelska klubbarna att värva, och Alexander Isaks övergång till Liverpool går en kamp mot klockan.

I går, lördag, rapporterade den norska TV-experten och ex-spelaren Jan Åge Fjörtoft att övergången är ett faktum, och att en affär värd 130 miljoner pund (motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor) är helt klar. Det skulle göra Isak till den dyraste brittiska värvningen någonsin.

Sedan dess har det förekommit blandade rapporter i brittisk media, där konsensus tycks vara att en överenskommelse mellan Liverpool och Newcastle inte har nåtts ännu.

”Berättelsen om Alexander Isak balanserar på en knivsegg med mindre än 24 timmar kvar. Liverpool måste lägga ett nytt bud, och de måste erbjuda tillräckligt med pengar för att Newcastle ska anse att det är för bra för att tacka nej till”, skriver Daily Telegraph-journalisten Luke Edwards, som är expert på fotbollen i norra England, på X.

”Det finns en känsla bland vissa man pratar med att det kommer att ske. Isak kommer att bli en Liverpool-spelare. Andra är långt ifrån övertygade.”

Enligt tidigare rapporter förbereder Liverpool ett nytt bud på Isak som, med ett ett antal prestationsbaserade bonusar, skulle kunna vara värt nästan 150 miljoner pund (1,9 miljarder kronor).

”Vi kommer inte veta förrän budet läggs, men det förväntas komma. Det måste komma med tanke på att Isak har betett sig som han har gjort just för att han väntat på ett andra bud. Det är ett enormt ögonblick för PIF (Saudi Public Investment Fund, reds. anm.) som kommer att fatta det slutgiltiga beslutet. Konsekvenserna är stora”, skriver Edwards.