The Telegraph: Miljardbud på Isak – kan lämna i helgen

Alexander Isak ser ut att få igenom sin drömflytt.

Enligt The Telegraph förbereder Liverpool ett nytt miljardbud.

Övergången kan bli klar redan i helgen, enligt uppgifterna.

Foto: Alamy.

Sommarens stora silly-saga ser ut att vara på väg mot en lösning. Med bara dagar kvar på det internationella transferfönstret rapporterar The Telegraph att Liverpool förbereder ett nytt bud på Alexander Isak.

Premier League-mästaren har tidigare lagt ett bud på Newcastles svenske superstjärna, men ”The Magpies” valde att tacka nej till omrking 110 miljoner pund (motsvarande omkring 1,4 miljarder kronor). Det fick den 25-åriga anfallaren att gå i strejk.

Redan i går, fredag, rapporterade transferexperten Sacha Tavolieri att Newcastles stundande värvning av Nick Woltemade från Stuttgart öppnat upp för Liverpool att lägga ett nytt bud. Enligt Tavolieri ska storklubben vara redo att buda 130 miljoner pund (motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor), och nu rapporterar The Telegraph att parterna har närmat sig.

Budet på 130 miljoner pund ska innehålla ett antal prestationsbaserade bonusar som skulle kunna göra affären värd nästan 150 miljoner pund (1,9 miljarder kronor), vilket rapporteras vara Newcastles krav. Övergångssumman skulle bli nytt brittiskt transferrekord.

Vidare skriver tidningen att affären kan bli klar i helgen.