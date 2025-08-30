Norska uppgifter: Alexander Isak-affären helt klar

Alexander Isak, 25, är klar för Liverpool.

Det rapporterar den norska ex-spelaren Jan Åge Fjörtoft.

Övergångssumman sägs landa på 130 miljoner pund.

Alexander Isak har under en lång tid varit på väg bort från Newcastle United, och nu ser transfersoppan faktiskt ut att ha nått sitt slut. Enligt ytterst oväntade uppgifter är övergången till Liverpool faktiskt ett faktum.

Det är den norske ex-spelaren Jan Åge Fjörtoft, som arbetar för Viaplay och ESPN, som rapporterar att Isak är helt klar för Liverpool. Övergångssumman väntas landa på 130 miljoner euro (motsvarande drygt 1,4 miljarder kronor), vilket ligger i linje med det som brittiska The Telegraph och transferjournalisten Sacha Tavolieri redan rapporterat.

Enligt Fjörtoft kommer ingenting att presenteras innan Newcastles bortamatch mot Leeds senare i kväll.

Re: Alexander Isak



Understand Isak – deal is done!



Newcastle away at Leeds tonight, so nothing expected before that I am told.



Fee expected to be around £130m



Isak to Liverpool likely to happen very soon — Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) August 30, 2025

Newcastle har tidigare i dag värvat Nick Woltemade från tyska Stuttgart i en rekordaffär för klubben.