Experten: ”Jag ser inte Salah spela för Liverpool nästa säsong”

Mohamed Salah har varit väldigt omskriven den senaste tiden.

Egyptierns framtid är också omdiskuterad och Jamie Carragher tror inte han blir kvar i Liverpool nästa säsong.

– Jag ser inte Salah spela för Liverpool nästa säsong, säger han i i Monday Night Football.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah har varit i blåsväder den senaste tiden.

Liverpool-stjärnan gick till attack mot klubben och mot Arne Slot efter att ha bänkats tre matcher i rad. Egyptiern lämnades sedan utanför truppen mot Inter, men mot Brighton var han tillbaka i truppen. På nytt inledde han på bänken då, men efter en tidig skada på Joe Gomez blev han inbytt och Salah spelade då fram till Liverpools avgörande 2–0-mål.

Nu väntar dock en del frånvaro, detta på grund av Afrikanska mästerskapen och samtidigt fortsätter hans framtid att vara omdiskuterad. Någon som inte tror att han blir kvar i Liverpool nästa säsong är klubbikonen och experten Jamie Carragher.

– Jag ser inte Salah spela för Liverpool nästa säsong. Den stora frågan jag har är om vi kommer att se honom fra till slutet av säsongen. Vi vet att han nu går till AFCON – som kommer att vara över i mitten av januari. Det är uppenbart att han har ett problem med Arne Slot, och jag vill ge tränaren kredd eftersom han lätt kunde ha sagt att Salah inte är med mot Brighton. Han kunde ha sagt: “Vi löser det efter AFCON”, säger klubbikonen i Monday Night Football.

Salah har kontrakt med Liverpool fram till sommaren 2027.