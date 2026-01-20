FD:s avslöjande bekräftat – Johansson flyttar till Grekland

FotbollDirekt kunde tidigare under dagen avslöja att Alexander Johansson är klar för grekiska GS Marko 1927 FC.

Nu har anfallaren presenterats av den grekiska klubben.

Foto: Bildbyrån

Alexander Johanssons kontrakt med Mjällby AIF löpte ut efter guldsäsongen och anfallaren har sedan dess varit på jakt efter en ny klubb.

Tidigare denna tisdag kunde FotbollDirekt avslöjade att det verkade röra sig om en flytt till Grekland för anfallaren.

FD kunde tidigare i dag redogöra för att en flytt till grekiska GS Marko 1927 FC var så gott som klar för anfallaren. Nu har han presenterats av klubben.

Klubben huserar i den grekiska andraligan för tillfället, men har som uttalat mål att ta sig upp i högstaligan, detta genom att först etablera sig i toppen för att sedan ta steget upp.