FD:s avslöjande bekräftat – Peking lånar in Jemal

Elias Jemal återvänder till Sverige och svensk fotboll.

IFK Norrköping meddelar nu att yttern ansluter på lån.

– Jag blev glad direkt, när jag hörde talas om Norrköping, säger han via klubbens hemsida.

Under gårdagen kunde FotbollDirekt avslöja att IFK Norrköping var nära att plocka in Elias Jemal på lån.

Nu denna fredag så har värvningen blivit officiell. Yttern ansluter på ett lån och i låneavtalet finns en köpoption.

– Jag blev glad direkt, när jag hörde talas om Norrköping. Det är inte en förening man tackar nej till, säger han via klubbens hemsida.

Sportchef Henrik Jurelius om värvning:

– I Elias får vi en spelare vars naturliga position är vänsterytter, men kan även spela till höger. Skicklig dribbler som gillar att utmana och kombinera i sista tredjedel. Vi bedömer att han i vår miljö kan ta nästa steg och det var därför prioriterat för oss att säkerställa möjligheterna till en permanent lösning på sikt. Varmt välkommen Elias.