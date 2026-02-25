Förre AIK-försvararen bekräftar allsvenskt alternativ

Jetmir Haliti är för tillfället klubblös.

Den förre AIK-försvararen bekräftar nu att allsvenska klubbar vill värva honom.

– Jag har fått lite konkret från allsvenska klubbar som jag tar ställning till nu, men jag är öppen för allt, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Jetmir Haliti lämnade AIK inför permanent vintern 2024 för Jagiellonia Bialystok och där blev det en säsong innan flyttlasset gick vidare till tjeckiska Mlada Boleslav.

Även i Tjeckien blev det en säsong för försvararen, men sedan häromveckan är han klubblös efter att han valt att bryta kontraktet.

Vad som väntar härnäst återstår att se men 29-åringen ser inte ut att sakna alternativ. Han bekräftar nämligen nu att han har alternativ här hemma i Sverige att ta ställning till.

