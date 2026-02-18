Klart: Jetmir Haliti bryter kontraktet

Jetmir Haliti har representerat tjeckiska Mlada Boleslav sedan ett år tillbaka.

Nu meddelar klubben att svenskens kontrakt rivs.

I januari 2025 anslöt Jetmir Haliti till Mlada Boleslav, som då tränades av hans gamla tränare Andreas Brännström. I våras valde den tjeckiska klubben att riva kontraktet med ”Brännan”. Nu går Haliti samma öde till mötes.

Försvararen har haft skadeproblem genom stora delar av karriären och det har även präglats hans tid i Tjeckien. Det har bara blivit sju matcher i högstaligan sedan 29-åringen värvades.

Haliti har representerat klubbar som Jönköping Södra, AIK och Mjällby i Sverige. Innan han anslöt till Mlada Boleslav spelade han en kort period i polska Jagiellonia Białystok.

Backen har även spelat en lanskamp för Kosovo i november 2022.