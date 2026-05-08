Carlgrens Nantes åker ur Ligue 1
Patrik Carlgren och hans Nantes är klara för nedflyttning från Ligue 1.
Det står klart efter kvällens förlust mot RC Lens.
Nantes behövde vinna mot tabelltvåan Lens för att hålla hoppet om nytt kontrakt vid liv. Men efter 0–1-förlusten står det nu klart att klubben åker ur Ligue 1 med en omgång kvar att spela.
För svenske målvakten Patrik Carlgren innebär resultatet ett tungt slut på säsongen. 34-åringen har fått begränsat med speltid under året och har endast noterats för tre matcher i Ligue 1.
Carlgrens kontrakt med Nantes går dessutom ut i sommar och enligt franska medier väntas svensken lämna klubben efter säsongen.
