Fyra storklubbar uppges jaga Bazoumana Touré

Liverpool, Manchester United, Arsenal och Milan.

Det är fyra klubbar som alla är ute efter den förre Hammarby-spelaren Bazoumana Touré.

Det rapporterar Footy Africa.

Foto: Alamy

Efter succén i Hammarby, som slutade med nio mål och tre assist, såldes Bazoumana Touré till tyska Hoffenheim. Detta i vad som rapporterades vara en rekordsumma på omkring 160 miljoner kronor.

Därefter har ivorianen fortsatt på den inslagna vägen och gjort sig helt given i Bundesliga-klubbens startelva den senaste tiden. Under årets säsong har yttern bidragit med två mål och elva assist för sin klubb som jagar en Europaplats.

Det har också fått andra klubbar att få upp ögonen för 20-åringen, däribland Liverpool som kan tänkas ersätta Mohamed Salah med Touré.

Det slutar dock inte där. Enligt uppgifter från Footy Africa har tre nya, och stora, klubbar gett sig in i jakten på stjärnan. Klubbarna det handlar om är Arsenal, Manchester United och AC Milan.

När det kommer till övergångssumma skriver tyska Bild att Hoffenheim kräver minst 40 miljoner euro, eller 433 miljoner kronor, för att släppa Touré.

Bazoumana Touré har även fått debutera i det ivorianska A-landslaget och spelat fem matcher.