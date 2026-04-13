Bazoumana Touré uppvaktas av Liverpool.

Premier League-klubben ska ha frågat om den förre Hammarby-stjärnan.

det rapporterar tyska Sky Sports.

Bazoumana Touré lämnade Hammarby i en rekordaffär för tyska Hoffenheim inför säsongen 2025. På senare tid har den ivorianske yttern ryktats till flera storklubbar.

Tidigare har Manchester United, Arsenal och Liverpool nämnts. Nu rapporterar tyska Sky Sports att Liverpool har gjort en förfrågan om den tidigare Hammarby-stjärnan.

Hoffenheims sportchef Andreas Schicker har tidigare bekräftat att om Touré ska säljas kommer det att krävas en rekordövergång.

– Då måste det handla om nivåer som kanske aldrig tidigare har funnits i Hoffenheim, sa Schicker till Sky Sports.

Bazoumana Tourés kontrakt med Hoffenheim sträcker sig till 2029.