Gais slår tillbaka: ”Det var mitt beslut”

Amin Boudri vägrade att träna inför derbyt mot Häcken, enligt Fotbollskanalen.

Nu slår Gais tillbaka mot uppgifterna.

– Det stämmer verkligen inte, säger Fredrik Holmberg till FotbollDirekt.

Det var tidigare under onsdagen som Fotbollskanalen rapporterade att Gais hade fått flera bud på succéspelaren Amin Boudri, 20, under sommarens transferfönster. Vilka klubbar det handlade om framgick inte av sajtens uppgifter, men det ska ha varit klubbar i både allsvenskan och utomlands. Vad som däremot framgår var att Gais valde att nobba samtliga bud på talangen.

Enligt Fotbollskanalen ska det ha fått Boudri att bli rejält upprörd. Den offensive mittfältaren ska ha valt att vägra träna inför derbyt mot Häcken förra söndagen. Det är däremot direkt felaktigt, enligt Gais-tränaren Fredrik Holmberg.

– Nej, det stämmer verkligen inte. Jag har däremot sagt till honom att inte träna inför Häcken, säger Holmberg till FotbollDirekt.

Fredrik Holmberg, tränare i Gais. Foto: Bildbyrån.

Boudri deltog inte på lördagens träning, och när Gais släppte matchtruppen till derbyt mot Häcken fanns 20-åringen först inte med. Förklaringen hette att han hade fått en smäll på en träning.

– Han hade ont i foten. Sedan vet alla hur duktig Amin är och klubbar är intresserade. Det var mycket tankar, fönstret höll på att stänga och han hade säkert fått höra en massa grejer. Jag behövde spelare som var hundraprocentiga så jag sa till honom dagen innan att ”håll dig i gymmet och ta det lugnt med foten. Var borta från laget”. Då visste jag inte att jag skulle starta honom (i derbyt, reds. anm.). Jag tyckte inte att han var tillräckligt vass och inte mentalt där.

Hade han tankarna någon annanstans?

– Vet inte. Det var foten och det var säkert tankar. Det får man fråga honom egentligen. Han kändes inte riktigt där på träningen två dagar innan match. Om det finns någon tvekan kring någon spelare, då är jag sådan. Då måste jag fokusera på andra. Jag tog bort honom från den träningen så fick han vila foten.

Avslöjar samtalet med Boudri

Under kvällen innan derbyt pratades Holmberg och Boudri vid och beslutet togs att 20-åringen skulle starta matchen trots frånvaron på träning. Enligt Fotbollskanalen var ett krav att Amin Boudri skulle be laget om ursäkt innan han fick tillåtelse att spela mot Häcken.

– Vi pratade på kvällen. Han ville köra och tyckte väl att jag hade varit lite tuff mot honom. Då kände jag att om han är förberedd och kan prestera, då får han spela. Men vi fick prata med laget om varför han inte tränade och ändå fick starta matchen. Jag märkte på honom att han var sugen på att köra. Han fick bort sina tankar och var fokuserad, och då vill jag ha Amin, säger Holmberg och fortsätter:

– Vi snackade med laget innan matchen och jag förklarade varför jag hade kommit fram till det beslutet. Amin berättade att han var fullt fokuserad. ”Jag vill vinna matchen, nu kör vi gubbar” sa han till laget.

Amin Boudri sänkte Häcken. Foto: Bildbyrån.

Fotbollskanalen skriver att han var tvungen att be om ursäkt till laget.

– Han behövde inte be om ursäkt. Vi förklarade oss tillsammans, jag och han. Det är en grej som vi har hanterat och jag är glad för att det blev som det blev. Dessutom var han typ bäst på planen.

Så det stämmer inte att han träningsvägrade?

– Nej, det vore väldigt orättvist mot honom att säga så när det är jag som går in och tar ett beslut.