Uppgifter: Häcken nobbade bud – Boudri träningsvägrade

Flera klubbar har lagt bud på Amin Boudri, enligt Fotbollskanalen.

Gais vägrar dock att sälja stjärnan – som ska ha träningsvägrat.

Foto: Bildbyrån

Amin Boudri, 20, har fått ett jättegenombrott i Gais i år. Den offensiva mittfältaren har varit en av succélagets bästa spelare och har stått för fyra mål och en assist på 19 allsvenska matcher.

Prestationerna på planen har fått klubbar att lyfta på ögonbrynen, och enligt Fotbollskanalen har flera svenska och utländska klubbar bud på 20-åringen under sommarens transferfönster.

Vilka klubbar det har handlat om framgår inte av uppgifterna. Vad som dock framgår är att Gais valt att nobba samtliga förslag – något som ska ha fått Boudri att bli upprörd.

Enligt uppgifterna ska Amin Boudri vägrat att träna med laget inför söndagens derbymatch mot Häcken. Tränaren Fredrik Holmberg ska dock ha frågat mittfältaren om han ville spela derbyt och Boudri valde då att tacka ja, men behövde då be om ursäkt till sina lagkamrater.

Amin Boudri gjorde ett av Gais mål i 2–1-segern i derbyt.

✔️ FotbollDirekt söker Gais för kommentar!